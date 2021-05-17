В Китае родилось лишь 12 млн детей – меньше всего с 1961 года. Это новые доказательства, что страну ждет демографический кризис, который может нарушить планы и амбиции Компартии. И это произошло тогда, когда КНР начала оправляться от кризиса, вызванного коронавирусом.

Население Китая

Население Китая растет очень медленно сейчас, показала перепись населения в 2020 году. Цифры – самые маленькие за последние несколько десятилетий. Рождений становится меньше, рабочая сила стареет. Эти факторы, в свою очередь, представят перед Компартией один из крупнейших социоэкономических вызовов. Население Китая сейчас составляет 1,41 млрд человек, пишет NYT.

Читайте еще Партийный бунт в Китае: почему лидера назвали "врагом мира", а Компартию – "зомби"

Слишком медленно За 10 лет выросло на 72 млн. Это может показаться большой цифрой, но в процентном соотношении она – самая маленькая со времен первой переписи в 1953 году. Население выросло на 0,53% с 2010 по 2020 годы, тогда как с 2000 по 2010 показатель был 0,57%.

Демографический кризис может подорвать экономический рост страны, который начался после победы над COVID-19. Пекин долго полагался на амбициозную и численную рабочую силу для своих заводов и достижения цели – построения мировой суперсилы и индустриального гиганта.



Китайское население растет минимальными темпами / Фото BFocus

Впрочем, сейчас все как раз наоборот – популяция под угрозой уменьшения, а это угрожает успешной динамике. Люди в возрасте 65 и старше составляют целых 13,5%, согласно новой переписи. 11 лет назад было всего 8,9%.

И в этом, КНР похожа на другие развитые страны мира, на тех же США. Следует, однако, заметить, что домохозяйства Китая живут на гораздо меньшие деньги, чем в Америке и в других частях мира. Китай стареет прежде чем смог стать зажиточным.

Старение – базовое национальное условие для ожидающих нас времен,

– уверенно сказал на пресс-конференции Нин Джичже, председатель Национального Бюро Статистики Китая.

Китайские проблемы вызваны по большей части внутренней политикой. Пекин ввел программу одного ребенка в семье еще в 1980 году, чтобы остановить рост населения. Часто она выполнялась драконовскими методами и могла помешать 400 млн рождений. А еще уменьшила количество женщин детородного возраста.

Меньше рождений и браков

Итак, детей в Китае рождается все меньше и тренд на старение, скорее всего, продолжится. В прошлом году родилось лишь 12 млн младенцев.

Это четвертый год подряд, когда число новорожденных уменьшается. Последний раз такое было в 1961, когда спровоцированная Компартией засуха унесла жизни миллионов людей. Тогда родилось 11,8 млн китайцев.

Пекин находится под серьезным давлением сразу в нескольких направлениях: по остановке программы "одна семья – один ребенок"; изменению экономической модели, которая опиралась на гигантское население и рабочий класс; и улучшению системы здравоохранения и пенсий.

Актуально Конец демократии: как Коммунистическая партия Китая управляет Гонконгом

Исследователи считают нынешнюю ситуацию "бомбой с часовым механизмом", эффект от взрыва которой мы увидим через некоторое время в будущем. Индия может уже скоро обойти Китай как самая густонаселенная страна мира. Простого решения пока нет, а между тем коэффициент рождаемости в Китае очень низкий – 1,3 при необходимом уровне в 2,1. Вторая цифра называется "уровнем замещения".

Коэффициент рождаемости Демографический показатель, который оценивает количество детей, рожденных в течение жизни одной женщины

Китайские женщины становятся более развитыми и образованными, поэтому задерживают браки или заключают их позже (их количество падает с 2014 года). Уровень разводов растет с 2003 года. Многих миллениалов отпугивают средства, нужные на содержание ребенка.



Потому что детей рождается все меньше / График MDPI

Миграция для КНР не вариант, чтобы исправить демографию. Бывает и так, что в Китае женщины не хотят своих детей вообще. И общественное мнение на этот счет меняется. Уменьшение количества детей частично вызвано пандемией. Но не только, причина также в улучшении уровня жизни и изменении социальных установок.

"Это проблема для всего развитого мира, но для нас она очень практична", – объяснил Нин Джичже. Сейчас многие китайцы предпочитают иметь лишь одного ребенка и не более, даже после того, как отношение к программе изменилось.

Одиночество, хорошая работа и репрессии

Ранее, трудовая сила КНР была предметом гордости, потому что была согласна работать за копейки ради развития и экономического роста.

Но сегодня расходы на работников растут, частично из-за нехватки рабочих. Это приводит к смешным случаям: владельцы фабрик в Гуанчжоу на юге Китая выстраиваются прямо на улице, рекламируя труд именно у них.

Кое-кто пошел еще дальше – вместо людей нанял на работу роботов. Из-за старения населения, давление на больницы, которые только что пережили ужасы COVID-19, тоже будет расти. Из-за постоянной работы, многие китайские мужчины – одиноки. Это вызвало рынок торговли невестами.



А еще Китай начал резко стареть / Фото News.CN

В конце концов, такие тенденции "ограничат многие амбициозные начинания Китая", – сказал NYT Ван Фэнг, эксперт-демограф из Калифорнийского университета. Ситуация может подтолкнуть политиков и в дальнейшем ослаблять ограничения. С 2016 можно иметь двоих детей без штрафа, а иногда даже и троих.

Обратите внимание Геноцид уйгуров в Китае: что будет после громкого заявления США

Но есть регион, где это все не действует: Синьцзян. Там женщин-мусульманок – в рамках репрессий против меньшинства уйгуров – насильно стерилизуют и заставляют уменьшать число рожденных детей.

Ближайшее будущее: Китай и старое население

В ближайшем будущем, Китаю потребуется поддерживать экономический рост и оставаться конкурентоспособным на глобальном рынке. И все это со стареющим населением.

Из-за этого экономика КНР "может не опередить американскую и не стать первой в мире, – размышляет Джулиан Эванс-Притчард, старший экономист по Китаю в исследовательской фирме Capital Economics. – И ключом к этому станут демографические различия".

Важно Новая супервойна: как США и Китай готовятся к "Третьей мировой"

Инвестиции в здравоохранение и соцуслуги со стороны правительства мизерные, поэтому население гораздо быстрее взрослеет, чем другие страны мира. Теперь главная задача на будущее такая: понять, как помочь молодежи поддерживать пенсионеров, ряды которых растут. Дети и подростки до 14 лет составляют лишь 18% населения.

Пенсионная проблема Пенсионный возраст в КНР один из самых низких в мире – 60 для мужчин и 50 для большинства женщин. Как вариант, правительство рассматривает его повышение. Это позволит снизить напряжение на недофинансированную систему. Главный пенсионный фонд страны, который пополняется из налогов работающих людей, может остаться без средств до 2036 года. Если политика в корне не изменится, конечно, говорит партийное исследование.

Впрочем, люди, работающие дольше создают свои проблемы и оппозиция к такому шагу повсеместна. Многие молодые взрослые считают, что это затруднит им поиск работы, потому что приоритет всегда у младших людей. Семьи с детьми переживают, что не смогут "передать" их своим родителям, поскольку те не смогут уйти на отдых.