Так, тогда было озвучено, что, несмотря на определенное "похолодание" в отношениях США и Китая после визита Нэнси Пелоси в Тайвань, страны должны придерживаться открытой контактной линии. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Заметьте В 2023 году война в Украине будет зависеть от договоренностей США и Китая, – политолог

Улучшение отношений между Китаем и США является позитивом для Украины

Учитывая все, сейчас произошло определенное "потепление" в отношениях между государствами. Это свидетельствует о том, что США и Китай начинают возобновлять свое сотрудничество как первая и вторая экономики мира соответственно. По мнению политтехнолога, сближение Китая и США станет главной темой визита Блинкена в КНР, поскольку сейчас "плохо всем".

Так, китайская экономика испытала огромный спад из-за коронавируса, а впоследствии и циничной войны, которую Владимир Путин начал против нашего государства. К тому же, последствия войны ощущают и в Соединенных Штатах, и в Европе.

Сейчас Китай возможно и извлекает определенную выгоду, покупая у страны-агрессора энергоресурсы. Однако в долгосрочной перспективе, где Россия и ее экономика слабеют, европейские рынки для Китая являются более привлекательными.

Для нас это очень положительный сигнал – визит Блинкена в Китай. Да, он будет встречаться не с Си Цзиньпином, но это будет встреча на должном уровне. Как ответный визит – Ван И (министр иностранных дел Китая – 24 Канал) едет в Европу, в частности говорить и о европейских рынках, поэтому для нас это очень хороший сигнал,

– подчеркнул политтехнолог.

Кроме того, недавно у Financial Times вышла статья со ссылкой на китайских чиновников, в которой к Путину были применены эпитеты, не свойственные дипломатии Востока. В частности, главу Кремля называли безумцем и говорили, что он потерял доверие китайского лидера. Эти факторы являются положительным сигналом для Украины.

Тизенгаузен о "потеплении" в отношениях Китая и США: смотрите видео

В то же время отношения Пекина и Москвы ухудшились: что известно