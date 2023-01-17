Так, тогда было озвучено, что, несмотря на определенное "похолодание" в отношениях США и Китая после визита Нэнси Пелоси в Тайвань, страны должны придерживаться открытой контактной линии. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Заметьте В 2023 году война в Украине будет зависеть от договоренностей США и Китая, – политолог
Улучшение отношений между Китаем и США является позитивом для Украины
Учитывая все, сейчас произошло определенное "потепление" в отношениях между государствами. Это свидетельствует о том, что США и Китай начинают возобновлять свое сотрудничество как первая и вторая экономики мира соответственно. По мнению политтехнолога, сближение Китая и США станет главной темой визита Блинкена в КНР, поскольку сейчас "плохо всем".
Так, китайская экономика испытала огромный спад из-за коронавируса, а впоследствии и циничной войны, которую Владимир Путин начал против нашего государства. К тому же, последствия войны ощущают и в Соединенных Штатах, и в Европе.
Сейчас Китай возможно и извлекает определенную выгоду, покупая у страны-агрессора энергоресурсы. Однако в долгосрочной перспективе, где Россия и ее экономика слабеют, европейские рынки для Китая являются более привлекательными.
Для нас это очень положительный сигнал – визит Блинкена в Китай. Да, он будет встречаться не с Си Цзиньпином, но это будет встреча на должном уровне. Как ответный визит – Ван И (министр иностранных дел Китая – 24 Канал) едет в Европу, в частности говорить и о европейских рынках, поэтому для нас это очень хороший сигнал,
– подчеркнул политтехнолог.
Кроме того, недавно у Financial Times вышла статья со ссылкой на китайских чиновников, в которой к Путину были применены эпитеты, не свойственные дипломатии Востока. В частности, главу Кремля называли безумцем и говорили, что он потерял доверие китайского лидера. Эти факторы являются положительным сигналом для Украины.
Тизенгаузен о "потеплении" в отношениях Китая и США: смотрите видео
В то же время отношения Пекина и Москвы ухудшились: что известно
- С начала вторжения России на территорию Украины страна-агрессор лишилась экономических связей почти со всеми мощными мировыми странами. Поэтому Москва очень ценит отношения с Пекином. В то же время Китай руководствуется исключительно прагматическими интересами.
- Политолог Андрей Вигиринский отметил, что Китай вряд ли готов жертвовать собственной экономикой в торговле с Европой и США ради России.
- Путин пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в Россию весной 2023 года. Однако глава Китая решил сразу не принимать предложение российского диктатора. В то же время китайские чиновники игнорируют вопросы от СМИ по этому поводу.
- Глава Кремля надеется заручиться реальной военной поддержкой Си Цзиньпина в войне. Однако это может привести к ухудшению и без того непростой социальной ситуации в Китае. Для последнего сотрудничество с Россией может принести как преимущества, так и ряд проблем. Это понимает и Си Цзиньпин.