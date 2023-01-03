Не так давно Владимир Путин говорил по видеосвязи с главой коммунистической партии Китая и даже пригласил его к себе в гости весной 2023 года. Вскоре в КНР очень обтекаемо ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Россию, так и не подтвердив его.

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"Дружим", но в готе не ходим

Собственно, на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин очень странно ответила на вопрос СМИ относительно предложения Путина. Почему-то спикер решила прямо не озвучивать ничего, а очень обще описала отношения между Москвой и Пекином и вспомнила о "дружбе" между странами.

Как всесторонние стратегические партнеры по координации, мы привержены построению нового типа отношений с большими странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве,

– сказала представитель МИД Китая.

Вряд ли, конечно, этот ответ устроил Кремль, однако, как известно, надежда умирает последней. Пекин может помиловать своих российских "коллег", хотя вряд ли Си Цзиньпин захочет лично встречаться с диктатором Путиным.

Очевидно, Китай использует Россию

В целом следует сказать, что между этими двумя странами действительно очень интересна "дружба", потому что слова о сотрудничестве от китайских чиновников скорее звучат с прагматическими умыслами "иметь вызов из любой ситуации", чем из искреннего желания помочь Москве.

В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и будут продолжать способствовать развитию двусторонних отношений,

– заявила на брифинге Мао Нин.

По сути, Россия становится все более зависимой от Китая, а не наоборот. В этом, в частности, уверен эксперт Валерий Клочко. Кроме того, он рассказал о последствиях сотрудничества между Москвой и Пекином. По его словам, это может стать препятствием на пути КНР к построению тесных отношений с Западом.