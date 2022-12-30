По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия должны укреплять стратегическую координацию, "чтобы принести больше пользы двум народам и привнести больше стабильности в мир".
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Китай готов быть глобальным партнером России
"Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны и дальше эффективно использовать имеющиеся механизмы для достижения прогресса в сотрудничестве в отраслях экономики, торговли, энергетики, финансов и сельского хозяйства", – говорится в сообщении "Синьхуа".
Он также заявил, что Китай готов восстановить нормальное трансграничное передвижение с Россией и другими странами в порядке.
Китай готов сотрудничать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и силовой политики, чтобы совместно противостоять односторонности, протекционизму и запугиванию, твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран, а также международное равенство и справедливость,
– цитируют Си Цзиньпина китайские СМИ.
О чем говорил Путин
Владимир Путин подчеркнул, что Кремль нацелен укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая.
"Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, способствующее обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах", – говорится в заявлении Кремля.
Путин также пригласил лидера Китая весной 2023 посетить Москву.
"Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях", – сказал он.
Отметим, что ни в китайском, ни в российском заявлениях не упоминается российское вторжение в Украину.
Китай и Россия укрепляют сотрудничество на фоне войны в Украине
- Военное сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
- Китай, заявивший о "безграничной" дружбе с Россией, демонстративно отказался критиковать действия Москвы, обвиняя США и НАТО в провокации Кремля, и раскритиковал наложенные на Россию санкции.
- Россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.
- Лидер Китая Си Цзиньпин призвал не затягивать войну в Украине. Он уверен, что затягивание войны не идет на пользу ни Украине, ни России.
- Си Цзиньпин считает, что завершить войну в Украине можно не путем дополнительного давления на Россию, а склонением Украины к переговорному процессу.