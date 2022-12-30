За словами Сі Цзіньпіна, Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічну координацію, "щоб принести більше користі двом народам і привнести більше стабільності у світ".
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Китай готовий бути глобальним партнером Росії
"Сі Цзіньпін наголосив, що обидві сторони повинні й надалі ефективно використовувати наявні механізми для досягнення прогресу у співпраці в галузях економіки, торгівлі, енергетики, фінансів і сільського господарства", – йдеться у повідомленні "Сіньхуа".
Він також заявив, що Китай готовий відновити нормальне транскордонне пересування з Росією та іншими країнами в упорядкованому порядку.
Китай готовий співпрацювати з Росією і всіма прогресивними силами у світі, які виступають проти гегемонізму і силової політики, щоб спільно протистояти однобічності, протекціонізму і залякування, твердо захищати суверенітет, безпеку та інтереси розвитку двох країн, а також міжнародну рівність і справедливість,
– цитують Сі Цзіньпіна китайські ЗМІ.
Про що говорив Путін
Владімір Путін же наголосив, що Кремль націлений зміцнювати взаємодію між збройними силами Росії та Китаю.
"Особливе місце в усьому комплексі російсько-китайського співробітництва, наших відносин посідає військове і військово-технічне співробітництво, яке сприяє забезпеченню безпеки наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах", – йдеться у заяві Кремля.
Путін також запросив лідера Китаю навесні 2023 року відвідати Москву.
"Це продемонструє всьому світу міцність російсько-китайського зв'язку з ключових питань, стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах", – сказав він.
Зазначимо, що ні в китайській, ні в російській заявах не згадується російське вторгнення в Україну.
Китай і Росія зміцнюють співпрацю на тлі війни в Україні
- Військове співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Китай, який заявив про "безмежну" дружбу з Росією, демонстративно відмовився критикувати дії Москви, звинувачуючи США та НАТО у провокації Кремля, і розкритикував санкції, які накладені на Росію.
- Росія, своєю чергою, рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах із США через Тайвань.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав не затягувати війну в Україні. Він переконаний, що затягування війни не йде на користь ні Україні, ні Росії.
- Сі Цзіньпін вважає, що завершити війну в Україні можна не шляхом додаткового тиску на Росію, а схиленням України до переговорного процесу.