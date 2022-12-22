У навчаннях брали участь російський ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії. Китай направив на навчання два есмінці, дизельний підводний човен та ряд інших кораблів.

До речі Сподівається на стриманість: Сі Цзіньпін назвав війну Росії проти України "кризою"

Участь у навчання бере авіація Китаю і Росії

Російські і китайські літаки також братимуть участь у навчаннях, які включають вогневі та протичовнові навчання.

Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою і підтримання миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні",

– заявили в російському міноборони.

Повідомлялося, що навчання Росії та Китаю відбуватиметься 21 – 27 грудня у Східнокитайському морі, зокрема з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.

Китай і Росія зміцнюють співпрацю на тлі війни в Україні

Військове співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай, який заявив про "безмежну" дружбу з Росією, демонстративно відмовився критикувати дії Москви, звинувачуючи США та НАТО у провокації Кремля, і розкритикував санкції, які накладені на Росію.

Росія, своєю чергою, рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах із США через Тайвань.

У листопаді бомбардувальники Ту-95 ВПС Росії та китайські бомбардувальники H-6K здійснили спільне патрулювання Японського та Східнокитайського морів. У рамках навчань російські бомбардувальники вперше приземлилися у Китаї, а китайські бомбардувальники вилетіли на авіабазу у Росії.

У вересні Китай направив понад 2000 військовослужбовців, а також понад 300 бойових машин, 21 бойовий літак і три військові кораблі для участі в масштабних спільних навчаннях з Росією.

Днями лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав не затягувати війну в Україні. Він переконаний, що затягування війни не йде на користь ні Україні, ні Росії.