В учениях принимали участие российский ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота России. Китай направил на учения два эсминца, дизельную подлодку и ряд других кораблей.

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Участие в учениях принимает авиация Китая и России

Российские и китайские самолеты также будут участвовать в учениях, включающих огневые и противолодочные учения.

Основная цель учений – укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

– заявили в российском минобороны.

Сообщалось, что учения России и Китая пройдет 21 – 27 декабря в Восточнокитайском море, в том числе с пусками ракет и артиллерийским огнем. Подобные маневры проводятся ежегодно с 2012 года.

Китай и Россия укрепляют сотрудничество на фоне войны в Украине

Военное сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Китай, заявивший о "безграничной" дружбе с Россией, демонстративно отказался критиковать действия Москвы, обвиняя США и НАТО в провокации Кремля, и раскритиковал наложенные на Россию санкции.

Россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.

В ноябре бомбардировщики Ту-95 ВВС России и китайские бомбардировщики H-6K осуществили совместное патрулирование Японского и Восточнокитайского морей. В рамках учений русские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики вылетели на авиабазу в России.

В сентябре Китай направил более 2000 военнослужащих, а также более 300 боевых машин, 21 боевой самолет и три военных корабля для участия в масштабных совместных учениях с Россией.

На днях лидер Китая Си Цзиньпин призвал не затягивать войну в Украине. Он уверен, что затягивание войны не идет на пользу ни Украине, ни России.