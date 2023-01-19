Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Китай такий, що перевзувається в повітрі, й удає, що не знав про плани нападу на Україну.

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Китай хоче співпрацювати з економікою світу

Давидюк розповів, що в Давосі ми не бачили перших рядів китайських інвесторів. Однак там був китайський економіст, а не військовий чи лікар. Це означає, що Китай хоче співпрацювати з економікою світу. Головне, що показав цей форум – це те, що Китай не хоче бути в одному пулі з Росією.

Ганьба для Китаю бути в одному кошику зі смердючими лузерами, для економіки, що розвивається, бути з економікою, яка менше, ніж економіка штату Каліфорнія. Найголовніше, що там не було тільки росіян. Ні політиків топового рівня, ні олігархів, які завжди збирали там усіх повій,

– зазначив політолог.

Відсутність російських газу й нафти

Він продовжив, що Давос чітко продемонстрував ізоляцію Росії. Ніхто не скаржився на відсутність російських газу й нафти. Парадокс у тому, що газ на світовому ринку став дешевший за відсутності російського газу й найголовніше відсутності російського шантажу.

"Захід показав, що може бути гарний результат без Росії. Китай не хоче, щоб Захід і з ним так зробив. Міністр закордонних справ Євросоюзу сказав, що вони хочуть відмовитись від російського дешевого газу й китайської дешевої робочої сили. Китайська економіка хоче бути сучасною і прогнозованою", – зауважив Давидюк.

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Процес відмежування Росії від Китаю

За його словами, розпочався процес відмежування Росії від Китаю. Вони зближувались останні 100 років через комунізм тощо. Однак Сі Цзіньпін змінив курс. Він не хоче, щоб Китай асоціювався з Росією. Це Путін бігає за ним, хоче обійнятись і постійно говорить про партнерство, дружбу і братство.

Нічого цього не відбувається з боку Сі Цзіньпіна. Він зараз бореться з ковідом, виходить на світові ринки, виводить економіку на перше місце. Він намагається відмежуватись від Росії, він не хоче бачити Росію у списках своїх партнерів,

– наголосив політолог.

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