Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он напомнил, что статья о том, что Китай якобы не знал о планах Кремля по отношению к Украине, появилась в британском издании Financial Times.

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Клочок считает, что китайские дипломаты не просто "слили" эту информацию в медиа. Они были заинтересованы в том, чтобы подобная публикация появилась в ведущих западных СМИ. Однако, по словам Клочка, совершенно очевидно, что в Китае прекрасно знали о намерениях России.

Предположим, что Китай ничего не знал, а дипломаты не поняли сигналов Владимира Путина. Почему тогда нужно было ждать 11 месяцев, чтобы потом появилась эта статья?

– отметил политолог.

Кроме того, по словам Клочка, в случае "незнания" Пекина о планах России начать войну в Украине странным выглядит тот факт, что Китай сделал двухлетний запас зерна.

Мог ли Путин не сказать Си Цзиньпину, что планирует нападение на Украину

По данным Financial Times, во время переговоров в начале февраля 2022 года Путин сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер", если Украина совершит нападение на российскую территорию.

Сейчас в Пекине говорят, что якобы трактовали это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не как вероятность полномасштабного наступления. Клочок считает, что это только оправдание.

"Конечно, не могло быть такого, что Си Цзиньпин спросил Путина, нападет ли тот на Украину. А тот ответил бы: "Да". Но когда идет разговор между 2 такими высокопоставленными должностными лицами о намерениях, то совершенно очевидно, кто что будет делать дальше", – отметил политолог.

Он добавил, что если российский диктатор прямо не сказал, что "завтра пойдет убивать украинцев", это не значит, что это не было сказано.

"Это было сказано на дипломатическом языке, который для лидера страны даже переводить не надо. Китай совершенно точно знал об этом (о планах Путина напасть на Украину – 24 Канал)", – подчеркнул Клочок.

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Китай оказался в неловком положении

Кроме того, Китай делал фактические шаги по сближению с Россией. По словам Клочка, в начале февраля 2022 года Пекин и Москва подписали 2 документа:

декларацию, в которой Пекин поддержал требования Москвы по нераспространению НАТО на Восточную Европу;

договор об экономическом сотрудничестве.

Как отметил политолог, сейчас Си Цзиньпин, который в октябре 2022 года был избран генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, оказался в очень неудобном положении.

"Лидеру Китая начали задавать неудобные вопросы. Мол, если Китай знал, что будет широкомасштабное вторжение в Украину, почему он не предпринимал соответствующих действий, чтобы этого не допустить или минимизировать последствия?" – добавил Клочок.

Почему Си Цзиньпин делает вид, что не знал о планах Путина

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", Пекин не просто поддерживал связи с Москвой. Китай пытался сотрудничать с Россией в военной сфере и даже снабжал товарами двойного назначения.

Однако настал момент, когда нужно быстренько переобуваться в воздухе, причем публично. Си Цзиньпин получил сигнал от стоящих позади него – от США и ЕС. Ему намекнули, что если он и дальше будет наращивать военное сотрудничество с Россией, то получит очень мощный удар в виде санкций,

– сказал политолог.

По словам Клочка, у Китая есть собственные экономические проблемы. А Европа – это самый большой рынок сбыта, который Пекин не хочет терять.

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