Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, Китай окончательно не выступает за ту или иную сторону конфликта.
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Проблемы Китая
Майкл Наки прокомментировал, что Россия с 2015 года выступает за независимость так называемых ДНР и ЛНР. Во-первых, Китаю такие высказывания не очень нравятся.
"У него там свой Тайваньский кризис. Он, напротив, за территориальную целостность", – заметил оппозиционер.
По его мнению, второй Видимой проблемой для китайского представительства является наращивание западного комплекса вооружения.
Если Китай какие-то тоже захочет делать эмансипационные действия, то Запад теперь гораздо более подготовлен,
– добавил Наки.
По его словам, Запад сейчас демонстрирует своеобразную погоню за вооружением, например, увеличивает количество боеприпасов и обновляет протоколы безопасности. Причиной тому является вторжение Владимира Путина и его войска на территорию Украины.
"Если бы не было вторжения, Запад был бы растерян в случае ситуации с Тайванем", - отметил он.
Третьей проблемой можно считать экономические потери, которые тоже испытывает Китай. К тому же в стране снова бурлит эпидемия коронавируса.
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Знал ли Китай о вторжении
Майкл Наки отметил, что у президента России Владимира Путина не было необходимости информировать о своих планах Китай, который начал бы отказывать его от реализации задуманного. Российский президент вполне вероятно избрал вариант пригрозить или даже пытался усмирить страну-соседку.
"Зачем ему делиться с Си Цзиньпинем, если Путин в целом не очень любит делиться с другими людьми определенными своими мыслями", – подчеркнул он.
По его мнению, диктатор не сообщил о намерениях нападать на Украину даже большому количеству российской элиты.
Решится ли Китай помогать России
Российский оппозиционер заметил, если Китай хотел бы помогать России, то делал бы это с самого начала, что значительно развязало бы руки стране-агрессорке.
"Китайцы даже карты мира не делают, а китайские банки не страхуют российскую нефть. Что-то не очень надежный помощник в публичном поле", – заметил Наки.
По его мнению, Китай не будет занимать позицию чьей-либо из сторон, потому что его волнуют собственные проблемы.
Не думаю, что они держат свою большую интригу,
– заметил он.
К тому же, Китай очень сложный и специфический регион с длительной историей.
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