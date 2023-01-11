Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, в настоящее время Китай налаживает сотрудничество с Австралией по поставке угля.

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Еще одним доказательством того, что Китай ищет альтернативные источники поставок энергоносителей, стал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, во время которого страны договорились развивать взаимоотношения в сфере поставок нефти.

Собственная экономика – главная проблема

"Для Китая проблемой №1 остается урегулирование собственных экономических интересов. Потому что проблем в экономике у них хватает", – пояснил Клочок.

По словам политического эксперта, санкционная политика против России также затрагивает Китай, поскольку любое действие, направленное на помощь оккупантам, получит фидбек у западных партнеров и даже стран ШОС, куда входит сама страна-агрессорка.

Поэтому для Китая сейчас очень важно сохранить свою экономическую мощность, потому что любые неудачи на экономическом фронте будут тянуть социальные последствия.

– заверил политический эксперт.

Клочок считает, что, несмотря на мощность экономики Китая, возможность обеспечения достаточным социальным уровнем всех граждан – это вызов для властей страны.

"Сейчас есть понимание того, что сотрудничество с Россией, выгодное Китаю, будет иметь последствия в виде ослабления экономических связей с другими странами мира, ЕС и США. Поэтому Китай вряд ли решится на полномасштабное сотрудничество с Россией", - отметил политический эксперт. .

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Китай знал о войне

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой несколько источников из КНР сообщили, что Россия не предупреждала Китай о начале полномасштабной войны в Украине. Валерий Клочок сомневается по этому поводу.

Политический эксперт напомнил, что минувшей зимой Путин посетил Китай во время зимней олимпиады в Пекине. В ходе этого визита между двумя странами были подписаны декларации о нераспространении НАТО и расширении экономического сотрудничества между Россией и Китаем, не имеющей ограничений и запрещенных зон.

То есть Си Цзиньпин строил планы по сотрудничеству с Путиным. И если кто-то будет утверждать, что он не знал о войне – это глупость. Конечно, он знал, но рассчитывал на успех Путина. Пока он не может это публично признать,

– уверен Клочок.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", между КНР и Россией будут определенные шаги в отношениях. Китай будет покупать газ и нефть в определенных объемах, но они не будут являться определяющими для России.

России нечем затыкать дыры в бюджете

По информации Клочко, министерство финансов России отчиталось о дефиците бюджета в 2022 году на уровне 50 миллиардов долларов. Это значит, что Россия тратит больше денег, чем может себе позволить.

Компенсировать эти дыры в бюджете можно только путём поставки сырья – удобрений, нефти, газа и т.д. Кто является для России рынком сбыта? Тот же Китай,

– объяснил политический эксперт.

По мнению эксперта, показательная встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом в преддверии саммита Большой двадцатки может свидетельствовать о том, что Китай будет ориентироваться на западные страны и наращивать поставки сжиженного газа из США. По крайней мере, в коротком периоде времени пока не закончится война.

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