За словами президента, за 324 дні від початку повномасштабного вторгнення все змінилося для Росії та її керівництва. Зеленський закцентував на тому, що у Кремлі уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь нібито "тактичне просування", хоча реальних перемог у "другої армії світу", як відомо, немає.

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Ми повинні не припиняти тиснути на ворога

Очевидно, що Україна у жодному разі не повинна складати зброю та має боротися до останнього. Росії та її терористичному режимові скоро настане неминучий кінець. Варто у це вірити.

Це (суперечки всередині Росії – 24 Канал) чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах,

– сказав президент.

Водночас він відзначив всіх працівників Служби зовнішньої розвідки нашої держави. Як сказав Зеленський, вони є тими, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Однак вони є тими оборонцями України, які реально наближають дуже вагомі рішення партнерів та, власне, нашу перемогу.

Найважча ситуація – на Сході