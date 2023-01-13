За словами президента, за 324 дні від початку повномасштабного вторгнення все змінилося для Росії та її керівництва. Зеленський закцентував на тому, що у Кремлі уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь нібито "тактичне просування", хоча реальних перемог у "другої армії світу", як відомо, немає.
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Ми повинні не припиняти тиснути на ворога
Очевидно, що Україна у жодному разі не повинна складати зброю та має боротися до останнього. Росії та її терористичному режимові скоро настане неминучий кінець. Варто у це вірити.
Це (суперечки всередині Росії – 24 Канал) чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах,
– сказав президент.
Водночас він відзначив всіх працівників Служби зовнішньої розвідки нашої держави. Як сказав Зеленський, вони є тими, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Однак вони є тими оборонцями України, які реально наближають дуже вагомі рішення партнерів та, власне, нашу перемогу.
Найважча ситуація – на Сході
- Варто сказати, що упродовж уже багатьох місяців найзапекліші бої точаться на Сході нашої держави, зокрема на Донеччині. Спершу ворог намагався захопити Бахмут, однак згодом сконцентрував зусилля на взятті Соледара.
- Ворожа пропаганда навіть дійшла до того, що почала розповідати про захоплення міста, проте згодом цю інформацію спростували у ЗСУ. Дійшло навіть до того, що цю мантру кремлівських ЗМІ підхопили західні видання.
- Згодом у ЗСУ також наголосили, що під Бахмутом ситуація залишається вкрай важкою, тому зміщувати акцент винятково на Соледар не варто.
- Водночас у пресслужбі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ розповіли, що цінують життя кожного солдата та інформацію про відступ не підтвердили.