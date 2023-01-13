Про це під час вечірнього звернення 13 січня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Він подякував усім, хто захищає нашу державу від ворога.

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Глава держави розповів про міжнародні переговори

Президент зауважив, що сьогодні відбулись ще кілька етапів українського дипломатичного марафону. Зокрема, він детально поговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про оборонну співпрацю та дипломатичні заходи, заплановані з європейцями на найближчий час.

Дякую Словаччині за підтримку інтересів України та всієї Європи. Провів переговори й з прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що загалом завдяки переговорам цього тижня Україні вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для ЗСУ.

"І максимально працюємо для того, щоб це було відображено в рішеннях чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі", – зауважив глава держави.

За його словами, цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нашої держави важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Президент переконаний, що так і буде.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський взяв участь у засідання литовського сейму

Президент розповів, що взяв участь у спеціальному урочистому засіданні литовського сейму.

Литва відзначила День захисників свободи – річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне,

– зазначив Зеленський.

Він подякував литовцям за:

всі їхні дії на підтримку України і її боротьби за свободу,

всі їхні слова про героїзм українців, які звучали й звучатимуть у Литві.

За словами глави держави, сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме – контекст європейської свободи та цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без України.

"Повноцінність Європи – це, зокрема, й повноцінність інтеграції з Україною Зробимо все, щоб утілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти", – наголосив президент.

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Битва за Донеччину триває

Зеленський зауважив, що сьогодні, як і кожного дня, він постійно перебував на зв'язку з командувачами, керівниками розвідки та спеціальних служб.

Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу,

– розповів президент.

Він подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання, зокрема:

бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара;

воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут.

"324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат", – наголосив глава держави.

Президент подякував усім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах.

"Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це!" – зазначив Зеленський.

Окрім цього, він подякував усьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі проти колаборантів і диверсантів бачить суспільство.

"Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні та справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це! Дякую кожному й кожній, хто працює заради перемоги нашої держави! Слава нашим воїнам! Слава Україні!" – підсумував глава держави.