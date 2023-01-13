Бої йдуть на околицях Соледару. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ.

Важливо Росія перекинула більшість сил на Соледар, але біля Бахмута теж нелегко, – ЗСУ

Лінія фронту доволі гнучка, позиції змінюються доволі часто,

– розповіли у бригаді.

Перед цим командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" записав звернення з Соледару. Він підтвердив, що йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої. Однак ЗСУ навіть відтісняють ворога. Військовий закликав не поширювати російську пропаганду, нібито ЗСУ відійшли від Соледара.

Цінують кожного солдата

До слова, CNN напередодні опублікувало статтю, мовляв, у Соледарі "критична ситуація", а ЗСУ начебто "відступають". У 46 бригаді, коментуючи сумнівну інформацію, яку поширило іноземне ЗМІ, посилаючись на невідомого солдата, наголосили, що у ЗСУ цінують кожного бійця.

Закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зокрема, у Генштабі 13 січня повідомляли, що бої за Соледар тривають.

Останні новини із Соледара