Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ситуація на лінії фронту залишається складною.

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Український спротив

Денис Попович зауважив, що за Соледар точаться бої.

Казати про те, що ЗСУ покинули Соледар немає жодних підстав,

– переконав він.

За словами військового оглядача, українська сторона зазнає найбільших втрат, щоб стримувати оборону навколо Соледару. Проте українські захисники віддано протистоять ворогу.

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Втрати ворога

Попович зауважив, що ЗСУ усю ніч з 12 на 13 січня нищили окупантів.

"У певних ділянках цього міста, певних дуже маленьких районах вже лежать "мічені" представники ПВК "Вагнера", – констатував він.

Тож запекла боротьба триває.

Цивільні люди в Соледарі

Попри запеклі бої, в місті Соледар ще залишаються цивільні люди. У населеному пункті до війни проживало близько 10 – 11 тисяч осіб. Переважна більшість українців виїхала, але деякі місцеві жителі все ще перебувають під постійними обстрілами.

559 людей – конкретна цифра,

– підкреслив Попович.

За його словами, цих людей зараз вже неможливо евакуювати через те, що у місті йдуть бойові дії. Проте більшість мешканців Соледару і до цього не хотіли виїжджати через низку особистих причин.

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