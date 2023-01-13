В останні дні в інформаційному полі ситуація навколо Соледара змістила Бахмут на другий план, однак у командуванні української армії наголошують, що бої поблизу цього міста також не вщухають. Власне, про це розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога на Бахмутському напрямку

За словами Череватого, на жаль, постійні сутички між українськими військовими та російськими окупантами неподалік Бахмута не вщухають. Тому, очевидно, що зміщувати фокус в інформаційному полі зі Бахмута на Соледар не варто.

212 обстрілів було загалом на Бахмутському напрямку за минулу добу. 31 боєзіткнення. Ворог втратив загалом… Також 137 російських військових поранено,

– констатував спікер.

Водночас він наголосив, що загарбники прагнуть взяти Бахмут та щодня обстрілюють такі населені пункти, як Спірне та Кліщіївка в цьому районі. Окупанти, попри шалені втрати, намагаються проводити наступальні атаки, однак тактика використання військових як "гарматне м'ясо" поки не дає бажаних для Кремля результатів.

Росія бреше про "взяття" Соледара

Нещодавно у ЗМІ з'явились інформація про те, що російським окупантам начебто вдалось захопити Соледар на Донеччині. Сергій Череватий пояснив, що Кремль вимушений брехати про "взяття" міст в Україні, тому що йому потрібна хоч якась перемога після стількох місяців безрезультатної "спєциальной воєнной опєрациї".

Окрім того, позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що Соледар контролюють Збройні Сили нашої держави. Ситуація навколо міста вкрай важка, однак наші військові мужньо відбивають атаки противника.

Також він зазначив, що ми не повинні вестись на інформаційно-психологічні операції росіян та обговорювати "взяття Соледара". Власне, такі повідомлення в наше інформаційне поле запускає Кремль. У жодному разі не слід на них вестись.



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