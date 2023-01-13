В последние дни в информационном поле ситуация вокруг Соледара сместила Бахмут на второй план, однако в командовании украинской армии подчеркивают, что бои вблизи этого города также не утихают. Собственно, об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
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ВСУ продолжают отражать атаки врага на Бахмутском направлении
По словам Череватого, к сожалению, постоянные стычки между украинскими военными и российскими оккупантами недалеко от Бахмута не утихают. Поэтому очевидно, что смещать фокус в информационном поле из Бахмута на Соледар не стоит.
212 обстрелов было в общей сложности на Бахмутском направлении за минувшие сутки. 31 бое столкновение. Враг потерял в общем… Также 137 российских военных ранены,
– констатировал спикер.
В то же время он подчеркнул, что захватчики стремятся взять Бахмут и ежедневно обстреливают такие населенные пункты, как Спирное и Клищиевка в этом районе. Оккупанты, несмотря на бешеные потери, пытаются проводить наступательные атаки, однако тактика использования военных в качестве "пушечного мяса" пока не дает желаемых для Кремля результатов.
Россия лжет о "взятии" Соледара
- Недавно в СМИ появилась информация о том, что российским оккупантам вроде бы удалось захватить Соледар в Донецкой области. Сергей Череватый объяснил, что Кремль вынужден врать о "взятии" городов в Украине, потому что ему нужна хоть какая-то победа после стольких месяцев безрезультатной "специальной военной операции".
- Кроме того, внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что Соледар контролируют Вооруженные Силы нашего государства. Ситуация вокруг города крайне трудна, однако наши военные мужественно отражают атаки противника.
- Также он отметил, что мы не должны вестись на информационно-психологические операции россиян и обсуждать "взятие Соледара". По сути, такие сообщения в наше информационное поле запускает Кремль. Ни в коем случае не следует на них вестись.
Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала