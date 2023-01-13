А лжет враг по нескольким причинам. О них подробнее рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Важно Ситуация контролируется нами, операция плановая, – Арестович о Соледаре

По его словам, россиянам сейчас необходима хоть какая-то победа на фронте.

У них нет ни одной такой победы, которой можно было бы похвастаться. Кроме, конечно, неожиданного наступления 24 февраля на Украину, когда враг смог зайти во многие населенные пункты, из большинства которых мы уже их выбили,

– сказал Сергей Череватый.

Как мы видим, именно "вагнеровцы", которым поручили взять Соледар, пытаются выдать желаемое за действительное.

Раньше военный обозреватель Денис Попович отметил, что украинские военные продолжают героически сдерживать наступление в Соледаре на Донецком направлении. Несмотря на ожесточенные бои, в Соледаре еще остаются гражданские люди. В населенном пункте до войны проживало около 10 – 11 тысяч человек. Подавляющее большинство украинцев уехало, но некоторые местные жители все еще находятся под постоянными обстрелами.

Какая сейчас ситуация в Соледаре