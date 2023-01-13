Об этом на ютуб-канале "Фейгин LIVE" рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщает 24 Канал. Арестович акцентирует на информационной гигиене, чтобы украинцы не воспринимали серьезно российского нарратива о взятии Соледара.
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Арестович подчеркнул, что обсуждение Соледара в русскоязычном и даже украиноязычном пространстве происходит в контексте русского нарратива. Это говорит о том, что украинское общество не научилось мыслить о войне правильно, убежден спикер.
Он указал, что украинцы забывают об отвоеванном областном центре Херсона и других территориях, а концентрируются только на том, что сейчас якобы оккупируют поселок городского типа Соледар.
Конечно, определенные выводы нужно сделать, но я бы предостерег посыпать голову пеплом,
– добавил Арестович.
Украина контролирует ситуацию
Генштаб заявил, что ВСУ удерживают часть Соледара, отметил советник Главы Офиса Президента Украины. В Украине сейчас принимается решение, что делать дальше с этой ситуацией.
Это значит, что ситуация контролируется нами. Мы принимаем решение, как лучше на этом направлении действовать в соответствии с общим планом оборонной операции,
– подчеркнул Арестович.
Он подчеркнул, что если ВСУ и выведет войска из Соледара, это будет плановое решение командования, которое перегруппирует силы и средства с одного рубежа обороны в другой.
Арестович отметил, что подобные маневры будут плановые с помощью сил и средств. Под давлением врага, под угрозой оцепления, но плановые, в отличие от потери российскими войсками Херсона, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Не нужно трактовать происходящее в русской повести. Ибо начинается трактовка со слов "взятие Соледара". Это плановая операция и она проходят на разных рубежах,
– подчеркнул Арестович.
Арестович о ситуации в Соледаре: смотреть видео
Бои за Соледарь: что известно
- Михаил Подоляк отметил, что самая тяжелая ситуация – в Соледаре и Бахмуте. Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери.
- Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, рассказала, что ночь на 13 января в Соледаре была жаркой. Украинские воины смело пытаются удержать оборону.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения, защищающие Соледар и Бахмут, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.