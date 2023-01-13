Про це на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. Арестович наголошує на інформаційній гігієні, аби українці не сприймали серйозно російського наративу про взяття Соледара.

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Арестович підкреслив, що обговорення Соледара в російськомовному, і навіть україномовному, просторі відбувається в контексті російського наративу. Це свідчить про те, що українське суспільство не навчилося мислити про війну правильно, переконаний спікер.

Він вказав, що українці забувають про відвойований обласний центр Херсон та інші території, а концентруються лише на тому, що зараз нібито окуповують селище міського типу Соледар.

Звісно, певні висновки потрібно зробити, але я б застеріг посипати голову попелом,

– додав Арестович.

Україна контролює ситуацію

Генштаб заявив, що ЗСУ утримують частину Соледару, зауважив радник Голови Офісу Президента України. В Україні зараз ухвалюють рішення, що робити далі з цією ситуацією.

Це означає, що ситуація контролюється нами. Ми приймаємо рішення, як краще на цьому напрямку діяти згідно із загальним планом оборонної операції,

– підкреслив Арестович.

Він наголосив, якщо ЗСУ і виведе війська із Соледара, це буде планове рішення командування, яке перегрупує сили та засоби з одного рубежу оборони на інший.

Арестович наголосив, що подібні маневри будуть планові за допомогою сил та засобів. Під тиском ворога, під загрозою оточення, але планові, на відміну від втрати російськими військами Херсона, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Не потрібно трактувати те, що відбувається у російській повісті. Бо починається трактування зі слів "взяття Соледара". Це планова операція і вона проходять на різних рубежах,

– наголосив Арестович.

Арестович про ситуацію в Соледарі: дивитись відео

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