Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – розповів 24 каналу що бої у Соледарі тривають. Українські воїни героїчно обороняють місто.

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Брехливі заяви окупантів не мають нічого спільного з реальністю.

Ні, інформація (заяви окупантів – 24 канал) не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті,

– заявив Череватий.

Дані від Міноборони

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – розповіла, що ніч на 13 січня у Соледарі була гарячою. Українські воїни відважно намагаються втримати оборону.

За словами Маляр, наразі – складний етап війни. Водночас немає жодного сумніву, що Україна переможе.

Важливо! Напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що недоцільно оцінювати у відсотках, яку частину Соледара контролюють ЗСУ. У місті – запеклі бої.

Подоляк заявив про колосальні втрати Росії

Михайло Подоляк зауважив, що найважча ситуація – у Соледарі та Бахмуті. Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Точну кількість ліквідованих загарбників наразі неможливо встановити. Водночас мовиться про десятки тисяч нових гостей на концерті у Кобзона.

"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", – вважає Подоляк.

Подоляк зауважив, що для росіян принциповим є захопити хоч щось на цьому напрямку.