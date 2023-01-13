Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація у місті складна, але ЗСУ її контролюють. Він сказав, що численні сили вагнерівці кинулись на штурм Соледара і це призвело до величезних втрат армії Пригожина.

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Чому вагнерівців цікавить Соледар

Власник ПВК "Вагнера" Пригожин зацікавлений у можливих економічних вигодах від захоплення міста. Адже у Соледарі розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

На крові зароблять,

– наголосив Резніков.

Нагадаємо, що Пригожин навіть заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто. Насправді це не так. Збройні Сили України протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.

Резніков сказав, що вагнерівцям ще потрібно постаратись, аби довести, що вони кращі за регулярні збройні сили Росії.

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