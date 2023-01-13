Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация в городе сложная, но ВСУ ее контролируют. Он сказал, что многочисленные силы вагнеровцы бросились на штурм Соледара и это привело к огромным потерям армии Пригожина.
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Почему вагнеровцев интересует Соледар
Владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин заинтересован в возможных экономических выгодах от захвата города. Ведь в Соледаре расположены самые большие в Европе соляные шахты.
На крови заработают,
– подчеркнул Резников.
Напомним, что Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город. На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.
Резников сказал, что вагнеровцам еще нужно постараться, чтобы доказать, что они лучше регулярных вооруженных сил России.
Ситуация в Соледаре: последние новости
- Михаил Подоляк недавно сказал, что Евгений Пригожин сейчас занимается тем же, что и Кадыров в начале войны. То есть, он пытается создать якобы победную картинку ситуации в Соледаре. Тем временем российское командование не имеет никакого влияния на зэковскую армию, ситуацию в Соледаре оно не контролирует.
- Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что скоро Пригожин вполне может погибнуть "смертью героя" при попытке взятия Соледара или Бахмута. И те же Сергей Шойгу и Валерий Герасимов с удовольствием за его гробом "пронесут подушечки с его орденами и звездами героя России и квазиреспублик на Донбассе".
- По информации Минобороны, главная цель оккупантов – прорвать оборону украинских войск и захватить Соледар. Кроме того, россияне продолжают совершать попытки окружения Бахмута. Сообщается, что для этого Россия использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения, защищающие Соледар и Бахмут, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.