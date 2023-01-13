Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация в городе сложная, но ВСУ ее контролируют. Он сказал, что многочисленные силы вагнеровцы бросились на штурм Соледара и это привело к огромным потерям армии Пригожина.

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Почему вагнеровцев интересует Соледар

Владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин заинтересован в возможных экономических выгодах от захвата города. Ведь в Соледаре расположены самые большие в Европе соляные шахты.

На крови заработают,

– подчеркнул Резников.

Напомним, что Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город. На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.

Резников сказал, что вагнеровцам еще нужно постараться, чтобы доказать, что они лучше регулярных вооруженных сил России.

Ситуация в Соледаре: последние новости