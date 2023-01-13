Мадяр закликав людей не поширювати російську пропаганду, мовляв, ЗСУ відійшли від Соледара.

Важливо Росіяни там є, але місто вони не контролюють, – у Зеленського описали ситуацію в Соледарі

Запеклі бої у місті

Військовий показав відео з міста. Йдуть стрілецькі та артилерійські бої. В частині Соледара українським військовим вдалось відтиснути ворога – він був вимушений відступити.

ЗСУ стоїть в ешелоновій міцній стінці захисту, достатніми силами. Загони ПВК "Вагнера" постійно штурмують, але військовий зауважив, що захисникам плювати на плани ворога. Українські бійці якісно виконують свою роботу.

Майте терпіння, а ми маєм честь робити свою роботу,

– зазначив Мадяр.

Він наголосив, що хвиля деморалізації, яка зараз розповюджується, нічого доброго не принесе. Він нагадав про офіційні джерела інформації, зокрема, Генштаб.

Мадяр опублікував відео з Соледара: