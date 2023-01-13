Глава ОП Андрій Єрмак порівняв ситуацію у Бахмуті та Соледарі з битвою при Вердені у 1916 році. За його словами, після кількох місяців боїв наші воїни утримують позиції.

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Жодна зі сторін не контролює Соледар

Єрмак зазначив, що росіяни безупину наступають великою кількістю людей. Він повідомив, що жодна зі сторін не контролює Соледар.

Перед нами людська маса, яка безперестанку атакує, атакує, атакує... Соледар – це місце вуличних битв, де ні одна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють,

– сказав керівник ОП.

Єрмак розповів, що втрат з російського боку багато, набагато більше, ніж у нас. "Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів...", – сказав він і додав, що тіла окупантів залишають на місці, адже їх навіть не прибирають.

Довідка. Битва за Верденом, що увійшла в історію як "Верденська м'ясорубка" – найдовша битва Першої світової війни. За приблизною оцінкою, близько 300 тисяч німецьких і французьких солдатів загинули у битвах на північному сході Франції за 10 місяців 1916 року.

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