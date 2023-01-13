Глава ОП Андрей Ермак сравнил ситуацию в Бахмуте и Соледаре с битвой при Вердене в 1916 году. По его словам, после нескольких месяцев боев наши воины удерживают позиции.

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Ни одна из сторон не контролирует Соледар

Ермак отметил, что россияне непрерывно наступают большим количеством людей. Он сообщил, что ни одна из сторон не контролирует Соледарь.

Перед нами непрестанно атакующая, атакующая, атакующая человеческая масса... Соледар – это место уличных битв, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют,

– сказал руководитель ОП.

Ермак рассказал, что потерь с российской стороны много, гораздо больше, чем у нас. "Мы явно больше ценим жизнь наших солдат...", – сказал он и добавил, что тела оккупантов оставляют на месте, ведь их даже не убирают.

Справка. Битва за Верденом, вошедшая в историю как "Верденская мясорубка" – самая длинная битва Первой мировой войны. По примерной оценке, около 300 тысяч немецких и французских солдат погибли в битвах на северо-востоке Франции за 10 месяцев 1916 года.

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