Более того, дошло даже до публичных обвинений. Во время телевизионной встречи 12 января Путин обвинил вице-премьер-министра Дениса Мантурова в "валянии дурака".

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Именно Мантуров и отвечает за оборонную промышленность. Как пишет британская разведка, это был один из самых сильных публичных выпадов президента России с момента вторжения в Украину.

Высшее российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство становится критически слабым местом, усилившимся из-за стратегических и оперативных просчетов, связанных с вторжением в Украину,

– отметили разведчики.

Производство почти наверняка не отвечает потребностям Министерства обороны России в ресурсах для проведения кампании в Украине и восстановления своих долгосрочных оборонных нужд.

Потери врага просто безумны

Украинские защитники и защитницы продолжают давать отпор врагу и уничтожать захватчиков. По состоянию на 15 февраля наиболее ожесточенные бои продолжаются на Востоке. За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 оккупантов. Таким образом, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике.

Актуальная статистика потерь врага

танков – 3290 (+4);

боевых бронированных машин – 6507 (+7);

артиллерийских систем – 2303 (+4);

РСЗО – 466 (+0);

средств ПВО – 236 (+2);

самолетов – 298 (+0);

вертолетов – 286 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0);

крылатых ракет – 857 (+0);

кораблей и катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6);

специальной техники – 219 (+1).

Добавим, что только за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага.