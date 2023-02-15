Известно, что сжигают уничтоженных захватчиков в районе населенного пункта Красная Зорька в Симферопольском районе. Об этом рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Смотрите также Украинские защитники превратили самолет Пригожина в решето: пропагандисты показали хорошее видео
Грузовики с "двухсотыми" стоят в очереди
По имеющимся данным, вблизи местного крематория фиксируют постоянную очередь с грузовиками, в которых захватчики транспортируют ликвидированных бойцов. Туда свозят как русских военнослужащих, так и наемников. Причем сжигание тел происходит круглосуточно. Отмечают в ведомстве, что гражданским услуги по кремации там не оказывают.
Поскольку мы заговорили о ликвидации военных, с этой задачей отлично справляются наши защитники и защитницы. Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага А вот артиллеристы и ракетчики смогли поразить пункт управления, 2 района скопления живой силы, 6 складов с боеприпасами, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Несет потери, но сует
Какие бы потери оккупанты не несли, они продолжают неустанно идти вперед. Враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, поэтому бросает на это все имеющиеся силы. Основные наступательные усилия зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Только за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки захватчиков в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Гряниковки Харьковской области, Невского, Кременной, Белогоровки Луганской области, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Водяного, Первомайского, Марьинки, Победы, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.
Какая ситуация по другим направлениям
- Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там не выявили признаки формирования наступательных группировок русского войска. В то же время, не прекращается минометный и артиллерийский обстрел как позиций защитников, так и населенных пунктов поблизости. Под обстрелы попали районы населённых пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двор Редкодуб в Харьковской области.
- Купянское и Лиманское направления. Оккупанты били из танков, минометов и артиллерии по более чем 20 населенным пунктам. Под обстрелы попали Харьковская, Луганская и Донецкая области.
- Бахмутское направление. Там зафиксировали обстрелы более 25 населенных пунктов как из минометов, так и артиллерии.
- Авдеевское и Шахтерское направление. Российские захватчики обстреляли 30 населённых пунктов. Били по ним из танков, минометов, а также артиллерии.
- Запорожское направление. Там враги поливали огнем районы более 20 населенных пунктов.
- Херсонское направление. От артиллерии пострадали пригород и сам Херсон. Также враги обстреляли более 30 населенных пунктов.