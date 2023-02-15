Известно, что сжигают уничтоженных захватчиков в районе населенного пункта Красная Зорька в Симферопольском районе. Об этом рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Грузовики с "двухсотыми" стоят в очереди

По имеющимся данным, вблизи местного крематория фиксируют постоянную очередь с грузовиками, в которых захватчики транспортируют ликвидированных бойцов. Туда свозят как русских военнослужащих, так и наемников. Причем сжигание тел происходит круглосуточно. Отмечают в ведомстве, что гражданским услуги по кремации там не оказывают.

Поскольку мы заговорили о ликвидации военных, с этой задачей отлично справляются наши защитники и защитницы. Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага А вот артиллеристы и ракетчики смогли поразить пункт управления, 2 района скопления живой силы, 6 складов с боеприпасами, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Несет потери, но сует

Какие бы потери оккупанты не несли, они продолжают неустанно идти вперед. Враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, поэтому бросает на это все имеющиеся силы. Основные наступательные усилия зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Только за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки захватчиков в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Гряниковки Харьковской области, Невского, Кременной, Белогоровки Луганской области, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Водяного, Первомайского, Марьинки, Победы, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

Какая ситуация по другим направлениям