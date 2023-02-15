Подробности рассказали российские журналисты-расследователи. Ранее стало известно, что Путин пересел из обычного поезда на бронированный.

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Издание сообщает об обнаружении этой осенью на территории Валдайского национального парка железнодорожной станции под охраной с вертолетной площадкой. Все это возле села Длинные Бороды – ближайшего к любимой Путиным валдайской резиденции населённого пункта.

Местные жители сообщили журналистам, что станция и специальная железнодорожная ветвь к ней построены исключительно для использования президента. Согласно спутниковым снимкам, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году.

Построенная специально для президента России станция появилась также в Ново-Огарево в 2015 году. Она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Землю под станцию изъяли из частной собственности решением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые десять метров установлены камеры наблюдения.

Еще одну "президентскую" станцию построили в Сочи. Для остановки поезда возле сочинской резиденции Путина в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая высоким забором от путей, по которым курсируют электрички.

Путин пересел на бронепоезд

Спецпоезд, на котором Путин ездит в свои резиденции, базируется в депо на станции "Москва – Каланчевская", где есть закрытый вокзал для VIP-персон. Этот спецвокзал и сейчас функционирует – там высокий забор, дополнительно укрепленный колючей проволокой. В 2017 году в перрон VIP-вокзала проложили новую дорогу для кортежа.

Любопытно! Путин пересел на бронепоезд осенью 2021 года, когда российская армия начала активно готовиться к вторжению в Украину.

Спецпоезд Путина зрительно почти не отличается от обычных поездов российской железной дороги, он такого же серого цвета с красной полоской. Отличие лишь в том, что все вагоны Путина бронированы и имеют наивысший приоритет, то есть расписание поездов корректируют так, чтобы поезд мог ехать без остановок с максимальной скоростью.



Бронированный поезд Путина / Фото Railgallery

Очевидно, что паранойя Путина усиливается. Бункерный диктатор редко появляется на публике, а когда этого избежать, окружает себя проверенными людьми и подставными лицами, в частности актерами и статистами. Так, к примеру, новогоднее обращение Путин также записывал на фоне массовки.