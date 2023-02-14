Сегодня у Путина есть вся Россия и любые ее ресурсы. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он отметил, что всеми этими ресурсами он может себя обеспечить.

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Путин опасен для человеческой цивилизации

По его мнению, глава Кремля опасается за свою жизнь. И он понимает, чтобы ему там не докладывали, что год назад что-то пошло не так.

Современные средства поражения, спутники, разведка наших западных партнеров все равно найдут возможность, имея даже не ядерное оружие, так или иначе когда-нибудь ликвидировать Путина,

– считает политтехнолог.

Политтехнолог объяснил, спасет ли Путина бронепоезд: смотрите видео

По его мнению, это произойдет, когда мир окончательно поймет, что он человек, обладающий наибольшим ядерным потенциалом в мире, является безумным, а значит опасным для всей человеческой цивилизации.

"И никакой бронепоезд его не спасет", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Обратите внимание! Журналисты выяснили, что еще осенью 2021 года Путин пересел на бронепоезд. После начала войны он ездит на нем все чаще – особенно в свою любимую резиденцию на Валдае. Путин мог начать отдавать предпочтение бронепоезду из соображений безопасности.

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