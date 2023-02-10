Кремлевский диктатор решил рассказать историю, что огорчила каждого адекватного человека. Касается она того, что он мог умереть, но этого не произошло. Собственно, один из двигателей его самолета перестал функционировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кроме всего украинского народа, от того, что Путин остался в живых, пострадал также пилот этого борта. Очевидно "бедняга" вынужден был слушать весь тот маразм, что ему рассказывал президент России.

Помню, неоднократно у меня было… У нас самолет с 2 двигателями. Попала птица. Один двигатель заглох. У командира спросить, что делать. Он сказал, что дотянем. А я сказал, что может лучше развернуться,

– заявил Путин.

Хотя на самом деле зря пилот не согласился с предложением главы России и не развернулся. Это точно имело бы летальный исход.

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