Кремлівський диктатор вирішив розповісти історію, що засмутила кожну адекватну людину. Стосується вона того, що він міг померти помер, однак цього не сталось. Власне, один з двигунів його літака перестав функціонувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російській ЗМІ.

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Окрім всього українського народу, від того, що Путін залишився живим, постраждав також пілот цього борту. Очевидно "бідолаха" змушений був слухати весь той маразм, що йому розповідав президент Росії.

Пам'ятаю, неодноразово в мене було… У нас літак з 2 двигунами. Потрапив птах. Один двигун заглох. У командира запитати, що робити. Він сказав, що дотягнемо. А я сказав, що може краще розвернутись,

– заявив Путін.

Хоча насправді даремно пілот не погодився на пропозицію глави Росії та не розвернувся. Це точно мало б летальні наслідки.

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