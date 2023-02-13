Об этом сообщают российские СМИ. С российского сайта госзакупок исчезли контракты "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управделами президента России, информирует 24 Канал.

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Какие документы засекретили

Утверждают, что не ранее сентября 2022 исчезли данные по онкологического обследования Путина. В настоящее время документы невозможно найти через строку поиска.

Гендиректор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов говорит, что засекречение – это право ЦКБ, а не обязанность. По его словам, подобная практика закупок повысит коррупционные риски.

Интересно, что с сайта госзакупок исчезли не только закупки ЦКБ. В ноябре 2022 года власти засекретила целый ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности дипломатических представительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также подготовку мобилизации.

О чем свидетельствуют закупки ЦКБ

Отмечают, что "Центральная клиническая больница" оказывает медицинские услуги первым лицам государства. В апреле 2022 года стало известно, что врачи ЦКБ регулярно сопровождают Владимира Путина в поездках по России.

Проанализировав данные госзакупок, журналисты выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. В разных поездках президента сопровождали от шести до 13 специалистов.

Засекреченные контракты свидетельствовали о поселении медицинских работников в доме отдыха "Валдай" возле президентской резиденции в Новгородской области, а также в сочинских санаториях "Дагомыс", "Сочи" и "Русь".

В июне 2022 года издание Newsweek со ссылкой на троих представителей американской разведки сообщило, что в апреле 2022 года Владимир Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.

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