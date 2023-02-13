Об этом сообщают российские СМИ. С российского сайта госзакупок исчезли контракты "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управделами президента России, информирует 24 Канал.
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Какие документы засекретили
Утверждают, что не ранее сентября 2022 исчезли данные по онкологического обследования Путина. В настоящее время документы невозможно найти через строку поиска.
Гендиректор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов говорит, что засекречение – это право ЦКБ, а не обязанность. По его словам, подобная практика закупок повысит коррупционные риски.
Интересно, что с сайта госзакупок исчезли не только закупки ЦКБ. В ноябре 2022 года власти засекретила целый ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности дипломатических представительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также подготовку мобилизации.
О чем свидетельствуют закупки ЦКБ
Отмечают, что "Центральная клиническая больница" оказывает медицинские услуги первым лицам государства. В апреле 2022 года стало известно, что врачи ЦКБ регулярно сопровождают Владимира Путина в поездках по России.
Проанализировав данные госзакупок, журналисты выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. В разных поездках президента сопровождали от шести до 13 специалистов.
Засекреченные контракты свидетельствовали о поселении медицинских работников в доме отдыха "Валдай" возле президентской резиденции в Новгородской области, а также в сочинских санаториях "Дагомыс", "Сочи" и "Русь".
В июне 2022 года издание Newsweek со ссылкой на троих представителей американской разведки сообщило, что в апреле 2022 года Владимир Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.
Что известно о состоянии здоровья Путина
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что онкология влияет на работоспособность Путина. Он также добавил, что российский президент давно неизлечимо болен, как и все российское общество.
- Недавно в одном из интервью начальник ГУР Кирилл Буданов отметил : "Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым"
- Также глава украинской разведки ранее рассказывал, что российский диктатор действительно смертельно болен раком. Более того, Буданов отметил, что в ближайшее время Путин умрет.