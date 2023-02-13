Про це повідомляють російські ЗМІ. З російського сайту держзакупівель зникли контракти "Центральної клінічної лікарні з поліклінікою" Управління справами президента Росії, інформує 24 Канал.

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Які документи засекретили

Стверджують, що не раніше вересня 2022 року зникли дані щодо онкологічного обстеження Путіна. Наразі документи неможливо знайти через рядок пошуку.

Гендиректор "Трансперенсі Інтернешнл – Росія" Ілля Шуманов каже, що засекречення – це право ЦКЛ, а не обов'язок. За його словами, подібна практика закупівель підвищить корупційні ризики.

Цікаво, що з сайту держзакупівель зникли не лише закупівлі ЦКЛ. У листопаді 2022 року влада засекретила цілу низку держзакупівель, у тому числі на забезпечення діяльності дипломатичних представництв, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки, а також на підготовку мобілізації.

Про що свідчать закупівлі ЦКЛ

Зазначають, що "Центральна клінічна лікарня" надає медичні послуги першим особам держави. У квітні 2022 року стало відомо, що лікарі ЦКЛ регулярно супроводжують Владіміра Путіна у поїздках Росією.

Проаналізувавши дані держзакупівель, журналісти з'ясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець з раку щитовидної залози та ЛОР. У різних поїздках президента супроводжували від шести до 13 спеціалістів.

Засекречені контракти свідчили про поселення медичних працівників у будинку відпочинку "Валдай" біля президентської резиденції в Новгородській області, а також у сочинських санаторіях "Дагомис", "Сочі" та "Русь".

У червні 2022 року видання Newsweek з посиланням на трьох представників американської розвідки повідомило, що у квітні 2022 року Владімір Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку.

Що відомо про стан здоров'я Путіна