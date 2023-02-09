Онкология оказывает влияние на работоспособность Путина. Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Юсов подчеркнул, что Путин давно неизлечимо болен, как и все российское общество. В частности, если говорить о психоэмоциональном состоянии, то на эту тему уже очень много исследований, как и закрытых, так и полностью открытых.

Если говорить о физическом состоянии, то есть информация о тяжелых болезнях, в том числе онкология, которая безусловно влияет на его работоспособность, его интенсивность работы. Оттуда и длинные паузы, когда он исчезает, и какое-то неуклюжее поведение в публичных местах, и отсюда история о двойниках,

– отметил представитель ГУР.

Также добавил, чтобы поддерживать какую-то видимость работы и того, что Путин еще на что-то способен, возможно используют каких-то "биороботов", которые и выполняют эту функцию.

Данные ГУР о состоянии Путина: последние новости