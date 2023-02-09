Так, Нидерланды требуют пояснений в связи с расследованием по делу об уничтожении самолета рейса МН17. Напомним, что накануне совместная следственная группа заявила о завершении расследования.
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Нидерланды вызвали посла России
Так, в Палате представителей премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что причиной вызова посла России стали выводы совместной следственной группы по поводу роли диктатора Владимира Путина.
По предварительной информации уже предложено выслать российского посла из страны. Однако Марк Рютте хочет держать открытыми линии связи с Москвой.
Сбитие МН17: что известно
- Малазийский самолет "Боинг-777" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Россияне сбили его над Донбассом 17 июля 2014 года.
- В результате трагедии погибли все люди на борту – 298 человек. Большинство из них – граждане Нидерландов.
- Прокуратура Нидерландов открыла материалы дела MH17.
- 8 февраля следователи опубликовали записи телефонных разговоров, которые фактически являются доказательством непосредственной причастности Путина к трагедии. В частности, в некоторых отрывках говорится, что решение о предоставлении ЗРК "Бук", которое попросили находившиеся в донецкой области террористы, принимал лично кремлевский диктатор.
- Генпрокурор Андрей Костин отреагировал на озвученные на пресс-конференции тезисы и обнародованные записи, подчеркнув, что теперь никто не сомневается в причастности высшего российского руководства к войне на Донбассе.