Во время пресс-конференции в Гааге заместитель генерального прокурора Нидерландов Дигна ван Бутзелар объявила о приостановлении расследования. Причиной называют то, что следствие достигло своего предела. Однако это пока.

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Доказательства причастности Путина

На брифинге следователи опубликовали записи телефонных разговоров, которые фактически являются доказательством непосредственной причастности Путина к трагедии. В частности, в некоторых отрывках говорится, что решение о предоставлении ЗРК "Бук", которое просили находившиеся в Донецкой области террористы, принимал лично кремлевский диктатор. В разговорах говорилось, что "решение принимает только 1 человек, а сейчас он во Франции". 5 – 6 июня 2014 года Путин был во Франции на торжествах по поводу годовщины высадки войск союзников в Нормандии во Второй мировой войне.

Существует конкретная информация о том, что просьба сепаратистов была передана президенту, и что эта просьба была удовлетворена. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Несколько позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и "Бук", с которого сбили MH17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка исчерпывающих и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в должности главы государства,

– констатировали следователи.

Кроме того, на прес-сконференции были обнародованы записи телефонного разговора Владимира Путина с главарем боевиков Игорем Плотницким, что доказывает – кремлевский диктатор лично курировал боевиков на Донбассе и был заинтересован в продолжении войны.

Записи разговора Путина и Плотницкого: смотрите видео

Дигна ван Бутзелар отметила, что в ближайшее время будут опубликованы определенные результаты расследования, однако не все материалы будут обнародованы, ведь это может помешать дальнейшему расследованию в будущем. Однако установленные факты достаточно размыты, поэтому на этом этапе расследование невозможно.

Расследование сейчас достигло своего предела. Все было исчерпано. Поэтому расследование приостановлено. В настоящее время установленных фактов недостаточно для преследования новых подозреваемых,

– подчеркнула ван Бутзелар.

Реакция Украины

Генпрокурор Андрей Костин отреагировал на озвученные на пресс-конференции тезисы и обнародованные записи, подчеркнув, что теперь никто не сомневается в причастности высшего российского руководства к войне на Донбассе.

То, о чем все украинцы знали давно, сегодня прозвучало официально как вывод совместной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17. Теперь ни у кого нет сомнений в причастности к нему высшего руководства России. Именно президент страны-агрессора отдал преступный приказ о поставках вооружения группировкам "ДНР" и "ЛНР". Именно это стало первопричиной трагедии, унесшей жизни 298 мирных людей,

– подчеркнул Костин.

Сейчас сложность получения доказательств и функциональный иммунитет не позволяет привлечь Путина к непосредственной ответственности за преступления, однако генпрокурор заверил – это обязательно случится и Украина делает все необходимое для этого.

Напомним, что малайзийский самолет "Боинг-777" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Россияне сбили его над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все люди на борту – 298 человек. Большинство из них – граждане Нидерландов.