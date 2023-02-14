Сьогодні у Путіна є вся Росія і будь-які її ресурси. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він зауважив, що всіма цими ресурсами він може себе забезпечити.

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Путін є небезпечним для людської цивілізації

На його думку, очільник Кремля боїться за своє життя. І він розуміє, щоб йому там не доповідали, що рік тому щось пішло не так.

Сучасні засоби ураження, супутники, розвідка наших західних партнерів все одно знайдуть можливість, маючи навіть не ядерну зброю, так чи інакше колись ліквідувати Путіна,

– вважає політтехнолог.

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На його думку, це станеться, коли світ остаточно зрозуміє, що він людина, яка має найбільший ядерний потенціал у світі, є божевільним, а значить небезпечним для всієї людської цивілізації.

"І жодний бронепотяг його не врятує", – наголосив Сергій Гайдай.

Зверніть увагу! Журналісти з'ясували, що ще восени 2021 року Путін пересів на бронепотяг. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше – особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї. Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзду з міркувань безпеки.

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