Влада диктаторів дуже крихка

Причини, через які нотаблі підпорядковуються монарху, президенту чи вождю племені, розрізняються в різних культурах. Це можуть бути традиція, тваринний страх, корисливий інтерес, вірність присязі, щира повага до видатної особистості лідера, релігійний фанатизм чи комбінація кількох перелічених чинників.

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Перевороти відбуваються, коли критична маса цих ключових персонажів втрачає мотиви підпорядкування, і в найрішучіших з них рука тягнеться у когось до табакерки, а в когось – до шарфика. Влада диктатора насправді набагато крихкіша, аніж влада демократично обраного лідера.

Той же ж Сталін останні років 25 свого життя кожного разу, прокидаючись, повертався з короткого забуття до вирішення тієї ж дилеми дня – Кремль або морг. Тому він і перетрушував перманентно своїх соратників, поки не виявився безпорадно лежачим у калюжі власної сечі на підлозі своєї аскетичної резиденції в Кунцево. "Ви ж бачите, що товариш Сталін спить. Покладіть його на канапу".

Нинішніх зупиняє не страх перед нічним портьє, яке різко постаріло. Владімір Путін просто жалюгідний у своїх відчайдушних намаганнях залишитися ще на цілих 16 років кентавром "Абрамовича – Сталіна".

Як суспільство Росії розкололася на пана і мужика

Нотаблі, та й весь російський золотий мільйон, зупиняє антропологічний жах перспективи залишитися сам на сам з похмурим, чужим та диким у їхньому уявленні народом. Сам на сам, без геніально зачатого в телевізійній пробірці медіапродукту "Владімір Путін, син народу".

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Постпетровський розкол на два цивілізаційно чужих один одному етноси – пана і мужика – виявився фундаментальним для російського соціуму. Породжена ним жовтнева революція, яка знищила спочатку пана, а через 10 років – і мужика, створила у результаті профановану пару – номенклатурного люмпен-пана і декласованого люмпен-мужика.

Революція з приватизації на початку 1990-х років не розмила, а навпаки різко посилила цей фатальний для існування держави розкол.

Олігархічний люмпен-пан, який зробив ураган в 1990-х, наприкінці століття зіткнувся з проблемою величезної влади, яка на нього звалилася.

Пани створили для народу "заступника"

Утворені з панської обслуги знайшли блискучий хід. "Чеченські терористи" якось дуже вчасно підірвали кілька мужицьких будинків, і оглушеному люмпен-мужику був представлений, як спаситель, вийнятий з панського рукава суб'єкт з ідеальною семантичною та поведінковою ДНК "справжньої пітерської шпани". "Наш", – задоволено видихнула жіноча душа Росії, яка засумувала за жорсткою вертикаллю.

Бренд народного заступника, який зліпили з того, що було, дозволив люмпен-олігархам ще 20 років тріумфально підійматися по сходинках списків Forbs і звітах західних служб, які контролювали переміщення злочинно набутого капіталу.

Офіційно це називалося: "Встаємо з колін!", "Проклинаємо лихі 90-ті!", "Стаємо великою енергетичною державою!", "Можемо повторити!", "Боремося з найбільшою геополітичною катастрофою XX століття!".

Наш герой, зрозуміло, не зміг залишатися євнухом у цьому храмі насолод, і скромна харизма буржуазії нестримно засмоктувала здичавілого галерного раба.

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Звісно, він лише фіговий листочок, який нібито прикриває неприборкану розпусту феодальної олігархії. Але цей вже зітлілий листочок – пуповина, яка пов'язує російський політичний клас з населенням окупованих територій.

Дезавуювати його і викинути на смітник означало б остаточно оголити весь сором останнього тридцятиліття. А далі вже за обставинами – або на ешафот, або на останній злодійський пароплав.