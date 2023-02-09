Економічні можливості України зменшуються з кожним днем

Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії звернулися до колег з вимогою реально розробити процедуру, яка дозволить конфіскувати російські гроші, які є у західних банках, й спрямувати ці гроші для відновлення української інфраструктури.

Читайте також Як Путін всього лиш за рік майстерно профукав країну

Це потрібно для того, щоб Україна мала реальні кошти для відновлення своєї економіки й нормального життя.

Багатомільярдні збитки, які українській економіці завдала російська агресія, потребують величезних коштів навіть не для того, щоб економіка могла піднятися на якийсь новий рівень, а для того, щоб відновити ситуацію, яка була до 24 лютого 2022 року.

З кожним новим днем війни економічні можливості України зменшуються відповідно до ударів російського агресора.

Серйозний урок для росіян

Однак, якщо України отримає гроші, які заморозив Захід, і вони вже тепер допоможуть відновлювати нашу економіку, не очікуючи навіть закінчення війни, це стане серйозним уроком для Росії та російських олігархів.

Рекомендуємо Страхи війни: як не збожеволіти й зберегти емоційну рівновагу

Це змусить їх замислитися про те, що будь-які дії проти України та української критичної інфраструктури є безперспективними. Адже з одного боку Росія витрачає шалені гроші, щоб все це зруйнувати, а з іншого – змушена буде віддавати шалені гроші, щоб все це відбудувати.

Тільки тоді, коли росіяни зрозуміють беззмістовність своїх атак на Україну, у них може з'явитися хоча б найменша ознака усвідомлення того, що війна проти України не може закінчитися їх перемогою.