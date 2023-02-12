Власть диктаторов очень хрупкая

Причины, по которым нотабли подчиняются монарху, президенту или вождю племени, различаются в разных культурах. Это могут быть традиция, животный страх, корыстный интерес, верность присяге, искреннее уважение выдающейся личности лидера, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных факторов.

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Перевороты происходят, когда критическая масса этих ключевых персонажей теряет мотивы подчинения, и у самых решительных из них рука тянется у кого-то к табакерке, а у кого-то – к шарфику. Власть диктатора, на самом деле, намного более хрупкая, чем власть демократически избранного лидера.

Тот же товарищ Сталин последние 25 лет своей жизни каждый раз, просыпаясь, возвращался из короткого забытья к решению одной и той же дилеммы дня – Кремль или морг. Поэтому он и перетряхивал перманентно своих соратников, пока не оказался беспомощно лежащим в луже собственной мочи на полу своей аскетической резиденции в Кунцево. "Вы же видите, что товарищ Сталин спит. Положите его на кушетку".

Сегодняшних останавливает не страх перед резко состарившимся ночным портье нашего заведения. Владимир Путин просто смешон в своих отчаянных попытках остаться еще на целых 16 лет кентавром "Абрамовича - Сталина".

Как общество России раскололось на барина и мужика

Нотаблей, да и весь российский золотой миллион, останавливает антропологический ужас перспективы остаться один на один с угрюмым, бесконечно им чуждым и диким в их представлении народом. Один на один, без гениально зачатого в телевизионной пробирке медиапродукта "Владимир Путин, сын народа".

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Пост-петровский раскол на два цивилизационно чуждых друг другу этноса – барина и мужика – оказался фундаментальным для русского социума. Порожденная им октябрьская революция, уничтожившая сначала барина, а через 10 лет – и мужика, создала в результате профанированную пару – номенклатурного люмпен-барина и деклассированного люмпен-мужика.

Приватизационная революция в начале 1990-х годов не размыла, а напротив резко усугубила этот роковой для существования государства раскол.

Олигархический люмпен-барин, лихо поураганивший в 1990-х, в конце века столкнулся с проблемой рухнувшей на него огромной власти.

Паны создали для народа "заступника"

Образованцы из барской обслуги нашли блестящий ход. "Чеченские террористы" как-то очень вовремя взорвали несколько мужицких домов, и оглушенному люмпен-мужику был представлен в качестве спасителя вынутый из барского рукава субъект с идеальной семантической и поведенческой ДНК "настоящей питерской шпаны". "Наш", – удовлетворенно истаскавшая по жесткой вертикали женская душа России.

Великолепно слепленный из того что было, бренд народного заступника позволил люмпен-олигархам еще 20 лет триумфально подниматься по ступеням списков Forbs и отчетам западных служб, контролировавших перемещение преступно нажитого капитала.

Официально это называлось: "Встаем с колен!", "Проклинаем лихие 90-е!", "Становимся великой энергетической державой!", "Можем повторить!", "Преодолеваем крупнейшую геополитическую катастрофу XX века!".

Наш приблатненный герой, разумеется, не смог оставаться евнухом в этом храме наслаждений, и скромная харизма буржуазии неудержимо засасывала оборзевшого галерного раба.

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Конечно, он всего лишь фиговый листочек, якобы прикрывающий необузданное распутство феодальной олигархии. Но этот уже истлевший листик – последняя скрепа – пуповина, связывающая российский политический класс с населением оккупированных территорий.

Дезавуировать его и выбросить на помойку значило бы окончательно обнажить весь стыд последнего тридцатилетия. А дальше уже по обстоятельствам – либо на эшафот, либо на последний воровский пароход.