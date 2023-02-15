Заметим, что речь идет о послании Путина Федеральному собранию, которое должно было состояться еще в прошлом году. Однако кремлевский карлик, вероятно, обратится к российским чиновникам 21 февраля. Впоследствии следует ожидать маразматических новостей из Госдумы России и Совета Федерации (верхней палаты парламента), которые соберутся на внеочередные заседания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Когда именно соберутся – неизвестно

Российские медиа утверждают, что о соответствующем заседании сначала сообщал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Именно он говорил о планах рассмотреть на внеочередных встречах законы о "интеграции" украинских регионов в правовое поле России.

Однако впоследствии заместитель председателя этого органа Николай Журавлев сделал другое заявление. Он отметил, что это внеочередное заседание перенесли с 22 февраля на 1 марта.

Перенос необходим для того, чтобы оперативно рассмотреть ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство,

– пишут российские СМИ со ссылкой на Совет Федерации.

В то же время следует сказать, что в главном законодательном органе России – в Госдуме – констатировали, что нижняя палата парламента и так должна была собраться на заседание. Поэтому ни о какой "внеплановости" речь не может идти.

Словом, кажется, что пока сами российские чиновники не могут разобраться, когда им собираться и какое это будет заседание – "запланированное" или "внеплановое". Ничего удивительного – для враждебного государства такая вакханалия привычна.

Путин, вероятно, готовит концерт к годовщине с начала вторжения

Следует сказать, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что президент Путин произнесет послание к Федеральному собранию 21 февраля в Гостинном дворе.

Кроме того, как заявляют СМИ, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт с участием главы государства. Собственно, Россия собралась "праздновать" годовщину с начала широкомасштабной войны, что кажется чрезвычайно циничным.