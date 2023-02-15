Зауважимо, що йдеться про послання Путіна Федеральним зборам, яке мало б відбутися ще минулого року. Однак кремлівський карлик, ймовірно, звернеться до російських чиновників 21 лютого. Згодом варто очікувати маразматичних новин з Держдуми Росії та Ради Федерації (верхньої палати парламенту), які зберуться на позачергові засідання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Коли саме зберуться – невідомо

Російські медіа стверджують, що про відповідне засідання спершу повідомляв голова комітету Ради Федерації з регламенту В'ячеслав Тимченко. Саме він говорив про плани розглянути на позачергових зустрічах закони про "інтеграцію" українських регіонів у правове поле Росії.

Однак згодом заступник голови цього органу Микола Журавльов зробив іншу заяву. Він зазначив, що це позачергове засідання перенесли з 22 лютого на 1 березня.

Перенесення потрібне для того, аби оперативно розглянути низку змін до бюджетного та податкового законодавства,

– пишуть російські ЗМІ з посиланням на Раду Федерації.

Водночас слід сказати, що в головному законодавчому органу Росії – себто в Держдумі – констатували, що нижня палата парламенту і так мала зібратись на засідання. Тому про ніяку "позаплановість" не може йтися.

Словом, так видається, що поки самі російські чиновники не можуть розібратися, коли їм збиратися та яке це буде засідання – "заплановане" чи "позапланове". Нічого дивного – для ворожої держави така вакханалія є звичною.

Путін, ймовірно, готує концерт до річниці від початку вторгнення

Варто сказати, що раніше прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков повідомляв, що президент Путін виголосить послання до Федеральних зборів 21 лютого у Гостинному дворі.

Окрім того, як заявляють ЗМІ, Кремль планує провести у Лужниках масштабний мітинг-концерт за участю глави держави. Власне, Росія зібралася "святкувати" роковини від початку широкомасштабної війни, що видається надзвичайно цинічним.