Президент заверил, что опасаться не нужно. Все понимают, что может сделать Россия. Агрессор атакует нас, используя авиацию и ракеты. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте. 24 Канал.

Кстати говоря Зеленский откроет конференцию безопасности в Мюнхене: это имеет особый символизм

Важнейшим является то, что Украина находится на самом высоком уровне защиты за все время независимости. Украинский лидер поблагодарил за это партнеров.

Сколько ракет сбивает украинская ПВО

Зеленский рассказал, что есть резкие результаты сбивания ракет. Хуже, когда сбивают 60 – 80%. Однако в лучшем случае достигают 80%.

Их устрашения ни к чему не приведут. Думаю, результат будет такой же, как и еженедельно,

– отметил президент.

Он сомневается, что будет что-то масштабнее блекаута, который был, когда россияне выпустили более 100 ракет. Зеленский подчеркнул, что самый сложный этап Украины уже смогла пройти.

24 февраля может быть новая ракетная атака

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что 24 февраля Россия может осуществить очередную ракетную атаку. По его словам, россияне попытаются накопить тот объем, который всегда используют для "массированного 3-волнового каскада" и показать, что у них еще "порох в пороховницах".

Хотя следует понимать, что количество ракет у врага уменьшается. Захватчики должны экономить.