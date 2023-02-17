Было бы здорово, если бы украинское ПВО могло сбивать 100% ракет, однако пока это не удается. Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинскому радио".

Кстати говоря Бояться нет смысла, – Зеленский оценил возможность новых массированных атак врага

Украина имеет большие территории, а средств ПВО маловато. Однако после последних массированных атак наша техника снова готова к отражению. Подготовка продолжается каждый день.

Все, что будет под рукой у врага, он будет применять,

– сказал Игнат.

Какие ракеты ПВО не сбивает

Игнат напомнил, что защитники не могут сбивать ракеты Х-22, Оникс и Х-31. Для этого требуются ЗРК Patriot и SAMP/T.

В России в запасе остается много С-300 и сотни Х-22. Агрессор также производит ракеты "Калибр" и Х-101. Информации об Искандере нет.

Когда может быть массирована атака

Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагал, что Россия готовится к массированной атаке 23 – 24 февраля. Об этом также предупредил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, атака может быть в 3 волны.

Однако Игнат отмечает, что у врага может быть несколько планов. Готовыми нужно быть всегда.