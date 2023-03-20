Об этом 24 Каналу рассказала Ирина Верещук – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. По ее словам, оккупанты чувствуют, что Вооруженные Силы Украины уже совсем близко.
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"Гастролеры" собирают чемоданы
Ирина Верещук подтвердила, что с поля боя во временно оккупированные территории свозят большое количество российских военных, которые надеются быть спасенными.
Впрочем, украинские врачи и медики отказываются сотрудничать с оккупантами.
Это очень правильный путь и очень правильные шаги,
– сообщила она.
По ее мнению, это провоцирует россиян завозить из России так называемых "гастролеров".
"Кстати, эти "гастролеры" раньше охотнее ехали, а сейчас даже за деньги не едут, потому что это и риски безопасности, и юридические", – добавила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Ирина Верещук отметила, что украинские власти неоднократно предупреждали, что ответственность за незаконное пересечение границы с Украиной и функционирование на ее временно оккупированных территориях будут нести абсолютно все.
Быстрее всего предатели бегут из Запорожской области
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий добавила, что самопровозглашенные чиновники в панике и ищут безопасные пути для побега.
Оккупационные власти уже раздают директивы и указания, как это делать, вывозят свое имущество, особенно на Запорожье: Васильевка, Бердянск, Мангуш,
– сообщила она.
По ее словам, чиновники готовятся "экстренно эвакуироваться". Коллаборанты тоже не сидят сложа руки – пытаются спрогнозировать дальнейший план действий.
"Все ждут армию!" – убеждена она.
Именно такая настройка действительно правильная. ВСУ уже близко!
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