Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российские оккупанты вынуждены снимать с хранения старые советские танки.
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После модернизации россияне отправляют такую технику на фронт. Вот только процесс обновления танков у оккупантов довольно специфический.
Как россияне модернизируют старые танки
Как рассказал Жданов, российские военные делают со старыми танками 3 вещи:
- меняют средства связи;
- добавляют в прицельные приборы ночной инфракрасный канал, чтобы была возможность вести огонь в темное время суток;
- навешивают динамическую защиту – активно-реактивную броню.
"Вот и вся модернизация. Далее – покраска и капитальный ремонт этого танка", – отметил военный эксперт.
Он добавил, что просто так восстановить танки после столь длительных сроков хранения невозможно.
Олег Жданов рассказал, какая ситуация с танками у россиян: смотрите видео
В России – большие проблемы с танками
Жданов подчеркнул, что такая практика свидетельствует о том, что у России сейчас есть огромная проблема с техникой.
Если мы посмотрим на цифру потерь, то сегодня можно смело говорить, что количество танков, уничтоженных за время полномасштабной войны, фактически равно числу танков в боевом составе вооруженных сил России,
– сказал военный эксперт.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину боевой состав танков российской армии насчитывал 3,5 единицы.
"Сегодня можно констатировать, что боевого состава танков армии России уже нет", – подчеркнул Жданов.
Россия потеряла почти все современные танки
Военный эксперт добавил, что в боевой состав входили технически исправные и более или менее модернизированные под современные условия танки. В частности, речь идет о таких моделях:
- T-72Б3;
- T-80БВМ;
- T-90.
По словам Жданова, танков T-90 у россиян было не больше сотни. Приблизительно 20% из них ВСУ уничтожили или захватили как трофей. Все остальные российские танки из боевого состава можно было условно назвать более или менее технически исправными.
Проблемы российской армии: последние новости
- Украинские защитники продолжают уничтожать пришедших на нашу землю российских захватчиков. По состоянию на 20 марта 2023 года армия России уменьшилась ориентировочно на 165 610 оккупантов.
- Также оккупационное войско несет большие потери в технике. ВСУ уничтожили 3 537 российских танков, 6 869 боевых бронированных машин и 305 самолетов.
- Военный эксперт Николай Соломаха рассказал, что до полномасштабного вторжения Россия имела втрое больше танков, чем Украина. Сейчас это соотношение составляет 1:1,2 – 1:1,3.