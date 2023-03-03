Танки России не смогли обеспечить ей преимущество в войне против Украины, российским воинам будет трудно осуществить еще одно большое наступление без достаточной "бронированной" поддержки. В то же время Украина получила от союзников основные боевые танки, которые, вероятно, используют в весеннем контрнаступлении.

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Издание пишет, что России придется обновить танковый арсенал, если она хочет удержать захваченную территорию. И тут же возникает риторический вопрос, а смогут ли в Кремле заменить утраченные танки?

Нарастить производство современных танков не просто, ведь они оборудованы электроникой, а это системы ночного видения, системы наведения и другой функционал, процесс достаточно сложен.

Это замедляет производство, а значит, что многие заводы, предназначенные для другого производства, нельзя просто перепрофилировать. В России есть только один танковый завод – "Урал ВагонЗавод".

Что известно о едином заводе танков в России

"Урал-ВагонЗавод" – это большой комплекс, построенный в 1930 годах. Хищение и большие долги замедлили его модернизацию. Сами же работники шутят, что они собирают танки практически вручную.

Завод выпускает 20 машин в месяц, тогда как потребности вооруженных сил России в танках превосходят производство в 10 раз.

– говорится в статье.

Россия решила увеличить темпы восстановления старых танков, которых у нее еще тысячи на складах. Однако даже с усовершенствованиями старые танки уступают новым моделям. И у них меньше шансов выжить после ударов ВСУ.

Издание пишет, что "Урал ВагонЗавод" восстанавливает примерно 8 танков ежемесячно. А три других ремонтных завода – примерно 17. Планируют, что в следующие несколько месяцев начнут работать еще два ремонтных завода.

Внимание! Это означает, что хотя Россия способна строить только 20 новых танков ежемесячно, а восстанавливать сможет примерно 90 подержанных машин за такой же период.

Впрочем, это все равно не позволит восполнить потерю примерно 150 танков каждый месяц.

– отметили аналитики Oryx.

Нехватка запчастей: Россия использует чипы по импортной бытовой технике

Более того, производство может подорвать дефицит запчастей. Полупроводников, компьютерных чипов, используемых в системах управления современными танками, не хватает особенно остро. По данным Еврокомиссии, дошло до того, что Россия использует в военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.

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Мощности Украины

В то же время, журналисты отмечают, что у Украины и ее союзников тоже нет возможности производить танки быстро. Единственный украинский бронетанковый завод вблизи Харькова был уничтожен в начале войны.

США, пообещавшие отправить 31 M1A2 Abrams Украине, тоже имеют один завод, способный ежемесячно выпускать 15 танков.

Но в целом атакующая армия использует больше танков, чем та, которая обороняется.

Поскольку война затянулась, Россия, вероятно, столкнется с тем, что танковый арсенал будет ухудшаться в количестве и качестве. В этот раз производство не спасет,

– резюмировали аналитики.

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