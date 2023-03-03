Танки Росії не змогли забезпечити їй перевагу в війні проти України, російським воякам буде важко здійснити ще один великий наступ без достатньої "броньованої" підтримки. Водночас Україна отримала від союзників основні бойові танки, які, ймовірно, використає у весняному контрнаступі.

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Видання пише, що Росії потрібно буде оновити танковий арсенал, якщо вона хоче утримати захоплену територію. І тут же постає риторичне питання, а чи зможуть у Кремлі замінити втрачені танки?

Наростити виробництво сучасних танків не просто, адже вони оснащені електронікою, а це системи нічного бачення, системи наведення і інший функціонал, процес досить складний.

Це сповільнює виробництво, а ще означає, що багато заводів, призначених для іншого виробництва, не можна просто перепрофілювати. У Росії є лише один танковий завод – "УралВагонЗавод".

Що відомо про єдиний завод танків в Росії

"УралВагонЗавод" – це великий комплекс, збудований в 1930 роках. Розкрадання і величезні борги уповільнили його модернізацію. Самі ж працівники жартують, що вони збирають танки фактично вручну.

Завод випускає 20 машин на місяць, тоді як потреби збройних сил Росії в танках перевершують виробництво в 10 разів,

– йдеться у статті.

Тож, Росія вирішила збільшити темпи відновлення старих танків, яких в неї ще тисячі на складах. Однак, навіть з удосконаленнями старі танки поступаються новим моделям. І в них менші шанси вижити після ударів ЗСУ.

Видання пише, що "УралВагонЗавод" відновлює приблизно 8 танків щомісяця. А три інші ремонтні заводи – приблизно 17. Планують, що у наступні кілька місяців почнуть працювати ще два ремонтні заводи.

Увага! Це означає, що хоч Росія здатна будувати лише 20 нових танків щомісяця, а відновлювати зможе приблизно 90 старих машин за такий же період.

Втім, це все одно не дозволить поповнити втрату приблизно 150 танків кожного місяця,

– зауважили аналітики Oryx.

Брак запчастин: Росія використовує чіпи з імпортної побутової техніки

Ба більше, виробництво може підірвати дефіцит запчастин. Напівпровідників, комп'ютерних чіпів, які використовуються в системах керування сучасними танками, не вистачає особливо гостро. За даними Єврокомісії, дійшло до того, що Росія використовує у військовій техніці чіпи з імпортних посудомийних машин і холодильників.

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Потужності України

Водночас журналісти зазначають, що в України і її союзників теж немає можливості виробляти танки швидко. Єдиний український бронетанковий завод поблизу Харкова був знищений на початку війни.

США, які пообіцяли відправити 31 M1A2 Abrams Україні, теж мають один завод, який здатний щомісяця випускати 15 танків.

Але загалом армія, яка атакує, використовує більше танків ніж та, яка обороняється.

Оскільки війна затягнулася, Росія, ймовірно, зіштовхнеться з тим, що танковий арсенал буде погіршуватися в кількості і якості. Цього разу виробництво не врятує,

– резюмували аналітики.

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