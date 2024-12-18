Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що таким чином європейські країни можуть надати гарантії безпеки Україні.

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Чи відправить Європа миротворців в Україну

Переговори під керівництвом президента Франції Еммануеля Макрона знаходяться на ранній стадії. Однак вже зараз, як зазначають журналісти, є розбіжності щодо можливих цілей і мандату такої місії та навіть загалом доречності цього питання зараз.

За словами чиновників, основну частину сил можуть сформувати великі європейські країни, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія.

Такі сили підвищать ризик прямої конфронтації з Росією та розтягнуть європейські війська, чиї запаси зброї були виснажені через допомогу Україні та які звикли значною мірою покладатися на підтримку США у великих місіях,

– додали в Reuters.

Аналітики та офіційні особи дають різні оцінки кількості військових, наголошуючи, що багато що залежатиме від їх точної місії. Деякі аналітики припускають, що доцільним буде залучення близько 40 000 військових. Представник європейської служби безпеки на умовах анонімності також сказав, що може знадобитися до 100 000 військових.